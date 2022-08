Tzef Montana, sublime en robe blanche, et bien entourée pour dévoiler le déjanté 'Dodo' à Paris

Ce mardi 9 août, le ciné UGC Ciné Cité Les Halles, à Paris, recevait quelques acteurs phares du film Dodo. Une comédie grecque déjantée avec au casting Akis Sakellariou, Mariella Savvides ou encore Natasa Exintaveloni. Pour cette première de Dodo, Polydoros Vogiatzis, Pános H. Koútras, Tzef Montana et Delaney Blue étaient au rendez-vous. Le pitch ? Dans leur luxueuse villa aux environs d'Athènes, Mariella et Pavlos, un couple au bord de la ruine, s'apprêtent à célébrer le mariage de leur fille Sofia avec un riche héritier. C'est alors qu'un dodo, oiseau disparu il y a 300 ans, fait son apparition, entraînant tous les protagonistes dans une ronde folle. La situation sera bientôt hors de contrôle...

Pour cette première, Tzef Montana avait revêtu une superbe robe blanche, quand le réalisateur Pános H. Koútras et Polydoros Vogiatzis étaient très colorés. Enfin, guitariste et musicien reconnu – qui compose la musique de Dodo – Delaney Blue avait opté pour un costume plus sobre. Les critiques sont déjà emballées par Dodo, du réalisateur grec. En effet, présenté à Cannes dans la section Cannes Première, en mai dernier, le film n'a pas reçu de palme mais a conquis son monde, grâce à une "galerie de portraits peu flatteurs, brossés avec un humour décapant qui gratte spectateurs et personnages jusqu'au sang", comme rapporté par 20 Minutes. "J'ai choisi le dodo car il a été exterminé par les humains en très peu de temps et qu'il symbolise l'inconséquence de notre espèce", a fait savoir le cinéaste.

Nos confrères comparent même le film Dodo à des succès comme Festen ou encore des films d'Almodovar. Dodo "a fait tordre la salle de rire", apprend-on. Et si le dodo "incroyablement attachant" est apparemment le véritable héros d'un jeu de massacre des plus réjouissants, il n'était pas de la partie hier, mais Polydoros Vogiatzis, Pános H. Koútras, Tzef Montana et Delaney Blue, eux, ont joué le jeu.