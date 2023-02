Un célèbre youtubeur retrouvé mort, le corps ensanglanté... il avait seulement 34 ans

C'est une bien triste nouvelle pour le monde des créateurs de contenus vidéo ainsi que des adeptes de la musculation. Le corps du youtubeur Léo Rex a été retrouvé sans vie lundi 30 janvier 2023 dans une chambre d'hôtel à Pattaya, en Thaïlande. Le jeune homme, qui répondait au nom de Laith Abdallah Algaz à l'état civil, était natif des États-Unis et était âgé de seulement 34 ans. Il a bâti sa renommée sur la plateforme de Google grâce à des contenus de vulgarisation scientifique sur la santé et le sport, en particulier à propos du culturisme. Il comptait pas moins de 124 000 sur sa chaîne nommée "Leo and Longevity". Une triste ironie au vu de sa disparition précoce.

Une enquête a d'ores et déjà été ouverte par les autorités locales. Il faut dire que les éléments collectés sur place sont nombreux et soulèvent de multiples questions. Lorsque les secours ont découvert le corps du youtubeur, il était dévêtu et ne portait qu'une chemise. Il était également allongé sur le sol, face contre terre. Sa bouche et son nez étaient ensanglantés. Son oeil gauche était lui aussi endommagé. L'autopsie est en cours pour déterminer les causes de la mort de celui qui était, comme les athlètes qu'il évoquait dans ses vidéos, un grand sportif adepte des salles de sport.

C'est un ami de l'Américain qui a prévenu les autorités locales, Charles Anthony Hughes. Inquiet après que ses messages téléphoniques adressés à Léo Rex soient restés sans réponse, il est directement parti le voir dans sa chambre et l'a découvert inerte, gisant sur le sol avec du sang. Il s'est alors précipité pour faire part de sa terrible et macabre découverte à la police.

Plusieurs éléments troublants

Les forces de l'ordre constatent immédiatement que le décès de l'influenceur remonte à plusieurs heures. Ses affaires étaient éparpillées dans toute la pièce, littéralement sens dessus-dessous. Plusieurs étagères ainsi que les toilettes de la salle de bain à côté ont été endommagées, a précisé la police, qui a fait d'autres découvertes étonnantes et mystérieuses.

En effet, il y avait plusieurs drogues sur place. Le créateur de contenu était entouré de médicaments contre l'anxiété, de somnifères, de stéroïdes, de cannabis et d'antidépresseurs, comme le rapporte la déposition officielle. Selon les premiers éléments, Léo Rex avait l'habitude de consommer du cannabis - il a d'ailleurs fait plusieurs vidéos à ce sujet. Des suspects vont être entendus dans cette affaire, puisque la piste criminelle n'est pas exclue. La police invite par ailleurs "le public à ne pas tirer de conclusions hâtives tant qu'un examen complet n'a pas été effectué".