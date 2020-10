Un, Dos, Tres : Le frère de Lola, métamorphosé, est devenu canon !

Dans la très populaire série Un, Dos, Tres (titrée Un paso adelante dans la version originale), on pouvait notamment suivre les aventures de la pétillante Lola Fernández incarnée à l'écran par l'actrice et chanteuse Beatriz Luengo. Outre ses cours à l'Académie de Carmen Arranz, on la voyait aussi dans sa vie personnelle. Quand elle ne filait pas un coup de main à son père, elle devait s'occuper de son petit frère, George. On a retrouvé la trace de l'acteur...

Le petit frère de Lola, incarné par le comédien espagnol Omar Muñoz, est aujourd'hui logiquement métamorphosé. Il a baigné depuis tout petit dans le milieu du show business et son frère Andreas Muñoz ainsi que sa soeur Gara Muñoz sont également comédiens. L'acteur de 25 ans, originaire de Madrid, a bien évidemment gagné de nombreux centimètres et affiche aujourd'hui un corps svelte, une barbe bien fournie, des cheveux longs ou mi-longs en fonction des périodes, ainsi qu'un look très travaillé tendance hipster. Le jeune homme est aussi amoureux et, sur son compte Instagram, il a posté des photos de lui avec sa compagne prénommée Laura.

Omar Muñoz affiche une filmographie déjà longue comme le bras malgré son jeune âge ! Avant de rejoindre le casting d'Un, Dos, Tres - où il est apparu dans environ une trentaine d'épisodes - il tournait déjà depuis l'an 2000. Un véritable enfant star en Espagne... Après la série qui a notamment fait exploser Monica Cruz ou Miguel Angel Munoz, le jeune acteur est apparu dans d'autres séries comme Amar en tiempos revueltos, La familia Mata, Hospital Central ou encore The Avatars. Au cinéma, il est apparu dans The Dark Hour, Le Journal de Carlota ou encore The Way avec Martin Sheen.

En parallèle, Omar Muñoz fait également de la musique. Il pratique la guitare et accompagne sa chérie sous la forme d'un duo nommé Her.