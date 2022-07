Un Dos Tres : Un acteur de la série se marie, magnifique photo de la cérémonie !

Pablo Puyol, qui avait crevé l'écran dans la série espagnole Un Dos Tres, est marié ! L'heureuse élue est une certaine Beatriz Mur : danseuse, actrice et chanteuse. Cette dernière a publié un adorable cliché de la cérémonie sur son compte Instagram. On l'aperçoit alors, bouquet à la main, et parée d'une magnifique robe de mariage ainsi que d'une paire de talons rouges, en train d'embrasser son prince charmant.

"Ce week-end passé a été sans aucun doute le plus heureux de notre vie !!! Ça n'aurait pas pu être mieux !!! Nous étions entourés des personnes que nous aimons le plus et qui nous ont le plus montré qu'ils nous aimaient aussi. Ça a été quelques jours remplis d'amour, d'émotion, d'humour, d'amitié, de famille, de rires, de larmes (des belles), de chansons, de chorégraphies, d'art et bien plus d'art" a-t-elle écrit en légende. À noter que Pablo Puyol a reposté la publication de sa dulcinée.