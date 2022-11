Un immense champion retrouvé mort à 33 ans : un fruit à l'origine du décès ?

On le sait, la nourriture peut parfois être fatale et on a récemment eu l'amère expérience avec le romancier Jean Teulé, victime d'un arrêt cardiaque après une intoxication alimentaire lors d'un repas. Des cas plutôt rares, mais qui peuvent arriver et c'est visiblement ce qu'il s'est passé au début du mois pour une star des sports de combat. Plusieurs médias ont annoncé la mort précoce du champion d'arts martiaux mixtes (MMA) Alexander Pisarev à seulement 33 ans. Une bien triste nouvelle pour tous les amateurs de ce sport violent, mais très spectaculaire, qui perdent donc l'un des leurs.

La nouvelle a forcément surpris puisque le sportif est encore jeune, mais d'après les informations de plusieurs médias, le combattant a été victime d'une intoxication alimentaire. "Alexander Pisarev est mort dans son sommeil et n'a eu aucun problème de santé chronique. Selon les données préliminaires, la mort était le résultat d'une intoxication alimentaire", a déclaré un membre de l'équipe du défunt à l'agence de presse russe TASS. C'est dans son appartement situé à Moscou que le professionnel du MMA a été retrouvé par son père le 30 octobre dernier.

"J'ai regardé dans la pièce, Alexandre et sa femme dormaient. Je me suis approché et j'ai réalisé que mon fils ne respirait plus", a déclaré le père du regretté combattant, Igor Vladimirovitch à la Pravda. Une autopsie va être réalisée pour connaître les circonstances de la mort, mais d'après les sources, l'aliment qui aurait causé cette intoxication alimentaire serait une pastèque, puisque la femme d'Alexander Pisarev a été hospitalisé après en avoir mangé une avec son mari. "Il a eu des fractures des doigts après les derniers combats, mais ce n'est rien. Nous mangeons tous la même nourriture, nous vivons ensemble", a ajouté son père, visiblement crédule devant cette explication.