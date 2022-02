Un membre du gouvernement reçoit un inquiétant colis dans ses bureaux...

Être au gouvernement n'est pas de tout repos au regard des dossiers qui s'accumulent sur les bureaux mais c'est aussi un métier qui peut s'avérer dangereux. En effet, le secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes dans le gouvernement de Jean Castex, Clément Beaune, a reçu un inquiétant colis selon le Journal du dimanche. Le paquet contenait en effet une arme blanche.

D'après Le JDD du 6 février 2022, "un colis contenant une arme blanche, adressé au secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, est arrivé au Quai d'Orsay en début de semaine. Clément Beaune a porté plainte". Le haut fonctionnaire de 40 ans et ancien conseiller spécial du président Emmanuel Macron a déjà été visé par des menaces de mort à caractère homophobe lors de l'été dernier, rappelle le quotidien.

En octobre dernier, Clément Beaune avait expliqué dans les pages de Paris assumer en toute sérénité son identité sexuelle et son coming out. Toutefois, il n'a pas fait les choses à la va-vite, réfléchissant au fait de "dire ou ne pas dire", car ce n'est pas une question qu'un politique hétérosexuel aurait eu à se poser. A la fin de l'année 2020, l'énarque avait en effet décidé d'en parler ouvertement à la presse estimant que "son identité sexuelle assumée pèsera lors de ses déplacements en Pologne et en Hongrie". "La vie n'a jamais été difficile pour moi, j'en ai conscience", avait-il admis à Paris Match.

Actuellement et en tant que chargé des Affaires européennes, Clément Beaune est face à la question ukrainienne, à l'heure où Emmanuel Macron, assurant la présidence de l'Union européenne cette année, rencontre son homologue russe Vladimir Poutine. Les Occidentaux accusent Moscou d'avoir massé des dizaines de milliers de soldats à la frontière de l'Ukraine en vue d'une potentielle invasion, ce que la Russie dément, affirmant vouloir seulement garantir sa sécurité.