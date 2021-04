Une célèbre influenceuse se suicide, ses milliers d'abonnés sous le choc

Lee MacMillan était en couple au moment de sa mort. Son petit ami, Jordan Chiu, lui a également rendu hommage. Il écrit : "Tu étais un rêve au-delà de mes rêves les plus fous. Tu as rempli mon coeur à ras-bord et l'a étiré encore plus loin que ce que je croyais possible. Tu étais ma personne, ma partenaire, ma meilleure amie. Chaque journée avec toi était une aventure et j'espère que tu as trouvé la paix et des câlins, là où tu es. Repose en paix, bébé. Je t'aime plus que tu ne le sauras jamais."