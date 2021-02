Une ex-candidate à Miss France réfugiée de guerre : récit poignant de sa fuite du Kosovo

En 2017, elle a représenté la Provence et a espéré devenir la nouvelle ambassadrice de la France pour l'année 2018. Pourtant, tout le monde ne le sait peut-être pas mais la jolie brune de 26 ans n'en est pas originaire. Le 23 juillet 1994, elle a vu le jour à Gjakova au Kosovo. Mais, à l'image de nombreuses familles, Kleofina a dû quitter précipitamment ses terres natales avec les siens en raison de la guerre qui a éclaté à la fin des années 90. À l'occasion des 13 ans de l'indépendance du pays, Kleofina a souhaité partager son histoire avec ses abonnés sur Instagram.



Pour l'occasion, l'ex-candidate de Pékin Express a dévoilé une photo, "l'une des seules" qu'elle a pu retrouver, datant de son enfance au Kosovo, où elle apparaît au côté de son petite frère Kresh. "1999 - Guerre au Kosovo. Une guerre qui nous a contraint ma famille et moi à quitter notre pays du jour au lendemain sans savoir si l'on réussirait à en sortir vivant ou bien à y revenir un jour", a-t-elle débuté son récit. Et de poursuivre : "Ce serait mentir que de dire : 'Je me souviens de tout', mais je me souviens d'assez de choses pour savoir que c'est l'un des sentiments les plus durs qu'un humain puisse endurer. Et pourtant nous faisions partie des plus chanceux." À l'époque du grand départ, Kleofina n'était âgée que de 5 ans. Et au lieu de grandir dans l'insouciance et l'innocence, la jolie brune s'est "sentie en danger, déjà trop mature et fragile". C'est donc en France qu'elle a trouvé refuge avec sa famille, "un pays qui nous a adoptés, sauvés et qui nous a permis de tout reconstruire en partant de 0."

Lorsque je suis en France, mon coeur est au Kosovo

Si partir du Kosovo a été l'une des plus dures épreuves de sa vie, cela lui aura permis de réaliser ses rêves les plus fous malgré tout. Car en effet, en France, Kleofina s'est fait un nom en devenant Miss Provence le temps d'une année, mais aussi en se lançant dans les projets qui lui tenait à coeur, comme la sortie prochaine de son premier album, à "l'empreinte soul", comme elle l'a confié sur ses réseaux sociaux. Mais Kleofina reste très marquée par les blessures du passé. "J'ai la chance d'appeler ce pays, mon pays. Mais avec du recul je pense qu'un réfugié de guerre ne se sentira plus jamais nul part chez lui. Lorsque je suis en France, mon coeur est au Kosovo et lorsque je suis au Kosovo mon coeur est en France", a-t-elle expliqué.

Kloefina a conclu son message en rendant honneur au Kosovo pour sa 13e année d'indépendance et en interpellant les internautes sur le sujet. "Une indépendance plus que méritée, qui a coûté la vie à de nombreuses personnes innocentes... Beaucoup ne savent pas encore où se situent ce pays géographiquement, mais j'aimerais, si c'est le cas pour vous aussi, que vous alliez regarder ça sur Google Maps. Cela compte énormément pour moi, parce qu'un pays a beau se dire indépendant il faut qu'il le soit aux yeux des autres aussi. Énormément de pays ne l'ont pas reconnu comme tel encore, et ça malgré les années qui passent, malgré le massacre... Le Kosovo, ce n'est pas la Yougoslavie, ce n'est pas la Serbie, c'est le Kosovo ; un pays indépendant aujourd'hui et pour toujours."