Kleofina et Julia (Pékin Express 2019) draguées par des locaux : confidences...

Kleofina et Julia (respectivement ex-Miss Provence et Miss Côte d'Azur 2017), candidates à l'élection de Miss France 2018, se sont lancé le pari fou de participer à Pékin Express 2019. Les jolies brunes, qui ont eu envie de casser leur image de femmes fatales, ont répondu aux questions de Purepeople.com. Elles ont notamment évoqué leur parcours en tant que femmes.

"On a vraiment voulu lâcher prise et juste être nous-mêmes. On voit les moments où on n'est pas au top de notre forme. On nous voit sans filtre. On a dépassé cette crainte de toujours vouloir paraître parfaite", confie Kleofina.

À la question "Est-il plus difficile de participer au programme lorsque l'on est une femme ?", les reines de beauté ont fait savoir que ce n'est en effet pas toujours simple. Elles expliquent : "Physiquement, c'était assez compliqué de n'être que deux filles, parce qu'on est parfois face à des hommes forts. Sur certaines épreuves, c'était donc un peu compliqué, mais pour l'autostop c'était bien", poursuivent-elles. Et Kleofina d'ajouter : "Ne pas avoir un homme dans le binôme, c'était parfois frustrant, surtout quand on constate que c'est vraiment ça qui nous handicape. Après, voilà, pour deux hommes, l'autostop, c'est compliqué."

Et deux belles femmes qui traversent le Guatemala de cette façon, ça ne laisse pas indifférent. Kleofina et Julia ne cachent pas s'être fait draguer. "Ah oui ! On a eu plusieurs propositions de mariage", lâche Julia. Mais il n'y a eu aucune ambiguïté avec les locaux chez qui elles ont passé la nuit : "On a essayé de trouver des familles avec des enfants. C'est compliqué de dormir chez des gens que tu ne connais pas, alors si en plus tu te sens draguée, ce n'est jamais bon signe", conclut Kleofina.

