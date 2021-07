Une Miss filmée en pleine bagarre de rue : son compagnon s'en mêle, vidéo de la scène violente

Si Tanja Dexters et son compagnon Michaël Pëeters gardent le silence, leur avocat s'explique quant à cette bagarre nocturne. "Tanja et Michael étaient à Puerto Banus, un quartier de Marbella où il y a pas mal de voyous qui traînent le soir, explique Maître Omar Souidi à nos confrères néerlandophones Het Nieuwsblad. L'homme en chemise blanche dans la vidéo voulait garer sa voiture rapidement. Il disait que Tanja, Michael et le reste de leur groupe marchaient trop lentement." C'est alors que l'automobiliste se serait montré agressif : "Il a roulé sur les orteils d'une connaissance de Michael, et ce dernier a fait signe de se calmer. L'homme est alors sorti de sa voiture. Vous avez vu le reste dans la vidéo."

Si les coups sont bien visibles sur les images, Maître Omar Souidi assure que cette bagarre "n'est pas la faute de Tanja et Michael, au contraire". Et de dédramatiser la situation : "C'est quelque chose de banal, aucun sang n'a été versé." D'ailleurs, le couple, qui préfère "profiter de ses vacances", n'a pas souhaité porter plainte contre leurs adversaires de ring. "Ils ont tous les deux quelques égratignures, mais rien de plus", assure l'avocat. Plus de peur que de mal donc...

Rappelons que ce n'est pas la première fois que l'ancienne Miss Belgique est mêlée à une polémique. En novembre 2016, elle avait été aperçue – et filmée – alors qu'elle profanait des tombes dans un cimetière en Belgique. En 2019, Tanja Dexters a été interpellée dans le cadre d'une enquête pour trafic de drogue. Les frasques, la reine de beauté connait bien...