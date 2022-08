Une Première ministre se lâche en soirée : vidéo controversée... et consommation de drogue ?

Issue d'une famille très modeste, élue députée en 2015 puis ministre des Transports et des Communications, la Finlandaise Sanna Marin est devenue Première ministre en décembre 2019, à l'âge de 34 ans. A l'heure de la guerre en Ukraine, elle a montré la ligne très ferme de son pays frontalier de la Russie de Vladimir Poutine. Un parcours exceptionnel qui n'est pas exempt de points faibles : la diffusion d'images d'elle en soirée au cours de laquelle elle aurait pu consommer de la drogue. C'est en tout cas ce dont on l'accuse. La femme politique de 36 ans a réagi à ces attaques.

La Première ministre finlandaise Sanna Marin a assuré jeudi 18 août 2022 qu'elle ne verrait aucun inconvénient à se soumettre à un test de dépistage de drogues, après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo où on la voit danser lors d'une soirée et qui a donné lieu à des rumeurs sur une consommation de drogue. "Je n'ai rien à cacher. Je n'ai pas consommé de drogue, et par conséquent, je n'ai pas de problème pour faire un test", a déclaré à la presse Sanna Marin, du Parti social-démocrate (SDP).

Largement partagée sur les réseaux sociaux, et publiée par différents médias, la vidéo montre la Première ministre dansant sans retenue avec un groupe de personnes.