Une star de l'athlétisme dans l'embarras : son pénis sort de son short en pleine course !

Il y a des courses où rien ne va et pour Alberto Nonino ça s'est passé le week-end dernier du côté de Cali en Colombie, pour l'un des évènements les plus importants de sa saison. Participant aux Championnats du monde junior d'athlétisme, le jeune athlète de 18 ans a vécu une fin de compétition très étrange. Décathlonien, il participe au 400 m, qui est la dernière épreuve de la journée, mais la course ne va pas du tout se passer comme il l'avait prévu... Malheureusement pour lui, la scène a été captée par les caméras et si le début de la course semble plutôt bien se dérouler, la suite est bien plus compliquée.

Comme on peut le voir sur les images, ​​Alberto Nonino n'a pas une foulée normale et on sent vite que quelque chose le gêne pendant ses foulées. Le problème ? Son pénis est en train de se faire la malle et le jeune italien tente tant bien que mal de le remettre dans son short ! Un contretemps très handicapant pour l'athlète qui va devoir s'y reprendre à plusieurs fois avant de réussir à ranger son sexe et qui va bien évidemment lui faire perdre la course. Bon dernier, ce dernier a tout de même su garder le sourire à la fin. "J'essaie d'en rire maintenant, mais immédiatement après, je me suis senti très mal et je suis reconnaissant à mes amis et à ma famille de m'avoir aidé à surmonter ce qui s'est passé quelques heures plus tard", a-t-il déclaré après la course.

J'aimerais vous dire que vous n'avez pas besoin de m'envoyer les liens vers les blogs qui existent

Terminant la course avec un temps très moyen de 51,57 secondes, ​​Alberto Nonino n'était forcément pas très heureux de sa performance, même si elle a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. "Je suis conscient qu'il s'agissait d'un accident et j'aimerais vous dire que vous n'avez pas besoin de m'envoyer les liens vers les blogs qui existent", a précisé l'Italien, probablement lassé qu'on ne lui parle que de cela depuis plusieurs jours maintenant.