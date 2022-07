Une star de la natation affirme avoir été droguée à son insu lors des derniers Mondiaux !

C'est le genre de témoignage que l'on aimerait jamais entendre et pourtant, une jeune star de la natation vient de témoigner de faits extrêmement graves qui lui sont arrivées. À seulement 22 ans, Mary-Sophie Harvey fait partie des étoiles montantes de son sport. La jeune canadienne a notamment participé aux Jeux olympiques de Tokyo à l'été 2021 et dernièrement, elle était en Hongrie pour les Championnats du monde de natation qui se déroulaient à Budapest. Si l'on pensait que tout s'était bien passé sur place, ce n'est visiblement pas le cas si l'on en croit la dernière publication de la jeune femme sur Instagram.

Dans un post mis en ligne mercredi, ​​Mary-Sophie Harvey, suivie par plus de 28 000 abonnés sur le réseau social, a décidé de raconter la terrible épreuve qu'elle a subi. "Le dernier jour des Mondiaux, j'ai été droguée", révèle la jeune nageuse en préambule de son long texte pour expliquer ce qui lui est arrivé. À son réveil, elle était "complètement perdue, avec mon manager d'équipe et mon médecin à mes côtés", poursuit-elle. Elle indique ensuite qu'elle était de sortie pour célébrer sa compétition, mais, il y a bien "quatre à six heures" de la soirée dont elle ne se souvient pas.

J'ai encore peur de penser à ce que je ne sais pas de cette nuit

À son retour au Québec, Mary-Sophie Harvey, qui ne se sent pas bien depuis cette soirée, découvre qu'elle a une "douzaine de bleus" sur le corps. Dans sa publication, elle ajoute plusieurs photos qui montrent les nombreuses ecchymoses qu'elle a au niveau de ses jambes. "J'ai encore peur de penser à ce que je ne sais pas de cette nuit. Je suis toujours, d'une certaine manière, honteuse de ce qui s'est passé, et je pense que je le serai toujours.... Mais je ne laisserai pas cet événement définir qui je suis", ajoute-t-elle.