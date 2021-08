Une star de TikTok bat le record de la bouche la plus large du monde

Je ne pensais pas que ma bouche pouvait me rendre si célèbre, c'est incroyable

Son record a été validé le 15 juillet 2021 par plusieurs arbitres, dont Spencer Cammaro, qui ont rendu visite au dentiste de Madame pour mesurer la longueur et la largeur de sa bouche à l'aide d'étriers numériques. Frites, pizzas, sandwichs, cheesburgers, triple donuts... tout passe au travers de ce gosier redoutable. Bien sûr, Samantha Ramsdell n'a pas pour seule ambition d'engloutir toutes les nourritures du monde pour TikTok - et ses 1,7 millions de followers. Elle se décrit, sur les réseaux sociaux, comme une actrice. "Ma bouche me différencie de millions d'autres comédiens, chanteurs ou créateurs, poursuit-elle. Je ne pensais pas qu'elle pouvait me rendre si célèbre, c'est incroyable. C'est vraiment très très cool." De quoi en rester... bouche bée.