Une star des Bleus ridiculisée : les internautes le comparent à un personnage des Visiteurs pour sa coupe de cheveux !

Il ne fait pas bon traîner sur les réseaux sociaux lorsque l'on est une personnalité publique. On le sait, la moindre image ou la moindre phrase peut être le déclencheur d'un véritable buzz, notamment sur Twitter. Et c'est exactement ce qui est arrivé à une star de l'équipe de France. S'il n'a pas été sélectionné par Didier Deschamps pour participer à la Coupe du monde au Qatar, Jonathan Clauss fait partie des révélations de l'année 2022. Débarqué à l'Olympique de Marseille en provenance du RC Lens, il est rapidement entré dans le coeur des supporters marseillais et a eu la chance de connaître ses premières sélections avec les Bleus.

Le compagnon de la jolie Pauline a encore été très performant le 1er février dernier face à Nantes, délivrant une passe décisive. Interrogé après le match en zone mixte, Jonathan Clauss a bien voulu répondre aux questions des journalistes, mais il ne s'attendait certainement pas à ce qui allait suivre. Les images de cette interview se sont retrouvées sur les réseaux sociaux et plusieurs internautes ont vu une certaine ressemblance entre le joueur de 30 ans et un personnage de l'un des films cultes du cinéma français. "Victoire des Visiteurs à Nantes", écrit un premier, avant qu'un autre ne reprenne l'une des chansonnettes du film entonnée par le personnage de Jacquouille la Fripouille, interprété par Christian Clavier.