Une star du foot poursuivie pour tentative de meurtre !

La vie de footballeur professionnel ressemble souvent à un rêve. Payés des millions d'euros pour les plus talentueux, ils vivent de leur passion et sont adulés dans le monde entier. De quoi mener une vie tranquille, sous les projecteurs et loin des problèmes judiciaires. Pour certains en revanche, malgré cette vie confortable, ils n'échappent pas aux problèmes judiciaires. C'est le cas de Quincy Promes, international nééerlandais de 29 ans qui va devoir faire face à la justice de son pays prochainement.

"Le ministère public d'Amsterdam a décidé de poursuivre un homme de 29 ans originaire d'Amsterdam (...) pour tentative de meurtre et voies de fait graves", a déclaré le parquet d'Amsterdam dans un communiqué. Si le nom de l'accusé n'est pas donné, pour les médias nééerlandais, il ne fait l'ombre d'un doute qu'il s'agit bien de Quincy Promes, qui évolue actuellement au Spartak Moscou. Ce dernier a été interpellé en décembre 2020 pour une agression à l'arme blanche à la suite d'une bagarre avec l'un de ses cousins. La victime "a été grièvement blessée au genou" fin juillet 2020 lors d'une réunion de famille dans la ville d'Abcoude, non loin d'Amsterdam.

À l'époque des faits, le joueur évoluait encore aux Pays-Bas au moment de cette altercation. Relâché après deux jours d'interrogatoire, il avait rapidement réfuté toute implication dans cette affaire. "Promes nie formellement l'accusation. Il n'était pas sur les lieux au moment du coup de couteau", assurait son avocate à l'époque pour l'Agence néerlandaise ANP. S'il rejette les accusations contre lui, Quincy Promes compte néanmoins coopérer "totalement à l'enquête".