Une star du porno amateur français inculpé pour viol et proxénétisme aggravé

"Champagne", écrit Nikita Bellucci sur Twitter. L'actrice française s'est réjouit de l'arrestation, de la mise en examen et du placement en détention de l'acteur et producteur de films pornos amateurs Pascal OP. L'homme est accusé de viol et de proxénétisme aggravé.

Pascal OP, de son vrai nom Pascal Aullitrault, et quatre autres personnes, ont été arrêtés le 13 octobre 2020 et placés en garde à vue dans les locaux de la section de recherches de la gendarmerie de Paris. Quatre d'entre eux ont été inculpés pour viol, proxénétisme aggravé et traite d'êtres humains. Pascal OP est également poursuivi pour blanchiment de proxénétisme aggravé, blanchiment de fraude fiscale et diffusion d'images portant atteinte à l'intégrité de la personne.

Sur les quatre inculpés, deux personnes, dont l'acteur et producteur de films X, ont été placés en détention. Les deux autres ont été libérés et placés sous contrôle judiciaire.

Ces mises en examen sont le fruit du travail du groupe cyber de la gendarmerie. L'unité a été alertée par des vidéos sur lesquelles certaines figurantes ne semblaient pas totalement consentantes. Sur l'une d'elle, une femme fond en larmes et se recroqueville en position foetale, au sol, tout en criant "J'en peux plus !". Ces scènes pornographiques étaient diffusées sur la chaîne French Bukkake, créée par Pascal Op.