Valentin Léonard et son combat contre une leucémie à 6 ans : sa fierté en image

Comme bon nombre de Français confinés, Valentin Léonard occupe son temps en restant actif sur les réseaux sociaux. Le 2 avril 2020, l'influenceur et compagnon de Rachel Legrain-Trapani s'est prêté au jeu des questions/réponses avec ses quelque 655 000 abonnés sur Instagram. L'occasion pour lui de confier sa plus grande fierté : son combat contre la leucémie alors qu'il n'avait que 6 ans.

"Après un an de soins intensifs, de chimio, de ponctions lombaires. Le moment le plus dur de ma vie, mais aussi une épreuve qui m'a permis de me construire et de faire ce que je suis maintenant", a ainsi expliqué le jeune homme de 30 ans. Pour accompagner son message, Valentin Léonard a ressorti de son album d'enfance une photo de lui lorsqu'il était malade. Un cliché marquant puisqu'il apparaît avec le crâne rasé.