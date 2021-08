Valériane Vukosavljevic enceinte pendant les JO de Tokyo : la basketteuse révèle sa grossesse

La France a terminé les Jeux Olympiques de Tokyo en fanfare grâce aux sports collectifs. Après la médaille d'argent des basketteurs, l'or des deux sélections en handball et des garçons au volley-ball, les filles du basket ont également ramené une très belle médaille de bronze du Japon. Une très belle réussite et encore plus pour l'une des joueuses, ​​Valériane Vukosavljevic.

En effet, la jeune femme de 27 ans vient d'annoncer sur son compte Instagram qu'elle a joué toute la compétition alors qu'elle est enceinte ! C'est au travers d'un message posté sur ses comptes Twitter et Instagram que la basketteuse a fait l'annonce ce 11 août. "Championne de France, Vice Championne d'Europe et Médaillée Olympique mais ma plus belle médaille se trouvait depuis tout ce temps gardée bien au chaud", écrit-elle en commentaire d'une photo où elle porte autour du cou toutes ses médailles, tout en se caressant le ventre pour annoncer la bonne nouvelle.

Aujourd'hui, il est l'heure pour moi de me reposer, de profiter de cette grossesse avec mon mari et ma famille !

En couple et mariée depuis juillet 2019 à un basketteur serbe, Valériane Vukosavljevic va pouvoir profiter d'un repos bien mérité après une année couronnée de succès. "Aujourd'hui, il est l'heure pour moi de me reposer, de profiter de cette grossesse avec mon mari et ma famille !", indique-t-elle dans un message déjà liké plus de 6 600 fois sur Instagram.