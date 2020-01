Valérie Bénaïm "trop grosse" pour être à l'antenne : ses révélations chocs

Le milieu de la télé est-il trop dur ? C'est la question que s'est posée Cyril Hanouna jeudi 16 janvier 2020 dans Touche pas à mon poste. Dans le quart d'heure sans filtre de son émission, l'animateur a souhaité ouvrir le débat à ce sujet avec ses chroniqueurs, lesquels étaient très partagés. Mais pour Valérie Bénaïm, il ne fait aucun doute que c'est un monde "cruel". Il faut dire qu'elle a vécu une expérience pour le moins désagréable il y a quelques années maintenant.

C'était en 2001, à l'époque Valérie Bénaïm était enceinte alors qu'elle officiait sur TF1 dans l'émission Célébrités. D'après ses dires, son retour de congé maternité a posé problème. "J'étais la première femme enceinte à la télévision. J'avais dit 'Ce n'est pas une maladie, donc je le montre.' Et en l'occurrence, j'avais pris du poids, puisque j'étais une femme enceinte. J'ai travaillé jusqu'au bout, jusqu'au huitième mois. Jusqu'au moment où j'ai accouché, se souvient-elle. Je suis revenue deux mois après, pour travailler. (...) Mais lorsque j'ai été en état de revenir, parce que j'ai voulu revenir très vite, j'ai fait un déjeuner avec un patron dont je tairai le nom. Lequel patron, en fait, faisait le déjeuner, non pas pour savoir si j'étais heureuse, si tout allait bien, mais pour vérifier que j'avais bien retrouvé ma silhouette et pour être sûr que je n'étais pas seulement une mère complètement dingue de son nourrisson, mais une animatrice capable de reprendre le boulot." Une anecdote-choc qui a suscité l'indignation autour de la table.

Pour appuyer ses dires, Benjamin Castaldi a révélé qu'il avait eu vent de cette affaire. "On a travaillé ensemble avec Valérie sur Célébrités. À cette époque-là, elle était enceinte et, effectivement, elle avait pris un peu de poids. Je me souviens très bien de ce qu'a fait TF1 et de ce qu'ils m'ont dit, et je ne citerai pas la personne. Ils ont été d'une cruauté absolue contre Valérie : qu'elle avait trop grossi, qu'elle était horrible à l'antenne et qu'il fallait la sortir." Bien heureusement, rien de tout ça n'a empêché Valérie Bénaïm de poursuivre sa carrière sur le petit écran. Aujourd'hui, en plus d'être chroniqueuse emblématique de Touche pas à mon poste, elle est aux commandes de C'est que de la télé et Enquêtes paranormales sur C8. Et tout ça en élevant son fils Tom !