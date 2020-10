Valérie Damidot furieuse : "Bande de tarés", l'animatrice tacle...

Quand Valérie Damidot a un truc à dire, elle ne s'en prive pas. Mercredi 7 octobre 2020, elle a utilisé son compte Twitter suivi par 651 000 abonnés pour pousser un coup de gueule. L'animatrice de TF1 est furieuse contre les chasseurs.

Régissant à deux publications - une de la Fondation Brigitte Bardot et une du populaire compte Till the Cat - qui relataient la demande d'une partie des chasseurs de pouvoir classer les chats comme espèce nuisible afin d'obtenir les autorisations de préfets de les chasser lors de battues administratives, Valérie Damidot a partagé sans détour le fond de sa pensée : "Bande de tarés." Un court message suffisant pour illustrer son état d'esprit face à ce qu'elle pense de ce projet extrêmement clivant qu'elle a toutefois accompagné de deux émojis rouges de colère. Et, dans les commentaires, alors qu'un internaute préférait utiliser une insulte, l'animatrice de 55 ans a répondu "Et je reste polie !!!!!!". Une manière de dire qu'elle n'en pense pas moins.

Valérie Damidot n'est pas fan que de décoration puisqu'elle aime aussi énormément les animaux, à commencer par les félins ; elle-même possède une petite Micheline. L'animatrice a ainsi narré le programme de TF1 La Vie secrète des chats depuis 2017. Autant dire qu'elle ne voit pas ces derniers comme des nuisibles ! La demande des chasseurs, qui continuent de créer la polémique contre eux après avoir déjà été taclés pour leur défense farouche de la décriée chasse à la glue, était soutenue par trois députés : François-Michel Lambert (Libertés et Territoires), Martine Wonner (La République en marche) et Frédérique Dumas (Libertés et Territoires). Selon l'amendement 116 présenté devant l'Assemblée nationale, "le chat fait partie des espèces d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et d'êtres classés nuisibles par le ministre chargé de la chasse en application de l'article L. 427-8 mentionné au premier alinéa" en ajout d'un article sur le code de l'environnement.

Sur Twitter, après un début de polémique, Martine Wonner et Frédérique Dumas ont fait savoir qu'elles avaient retiré leur signature de cet amendement. Alors qu'il devait être débattu ce jeudi 8 octobre, l'amendement a été déclaré irrecevable par l'Assemblée nationale. Une première victoire pour les chats... jusqu'à la prochaine tentative des chasseurs d'avoir leur peau.