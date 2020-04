Valéry Giscard d'Estaing : Les dessous de son confinement chic avec Anne-Aymone

L'ancien président Valéry Giscard d'Estaing n'est pas homme à gober les mouches même s'il a largement dépassé l'âge de la retraite. Le temps du confinement, l'ex-chef de l'Etat a posé ses valises avec son épouse Anne-Aynome dans son château de l'Etoile, situé a Authon dans le Loir-et-Cher. Son beau-frère, Guy de Brantes, a fait des confidences à France Bleu.

Depuis le 16 mars, date à laquelle Valéry Giscard d'Estaing et son épouse séjournaient dans leur château, ils ont donc choisi de rester confinés dans cette belle demeure plutôt que de rentrer à Paris. Guy de Brantes, le maire de la commune de Les Hermites en Touraine et frère d'Anne-Aymone Giscard d'Estaing, s'est exprimé à ce sujet auprès de France Bleu. "Ils sont en contact quotidien avec la famille et leurs proches. Il est évident que mon beau-frère ne va pas aux réunions du Conseil constitutionnel, qui ne se tiennent plus. Il a fêté l'anniversaire de son épouse, seuls et confinés tous les deux. L'activité intellectuelle de mon beau-frère ne se réduit pas et ne se ralentit pas, il y a internet, le téléphone, le courrier qui arrive, tout va bien pour eux !", a-t-il confié à la radio.

Déjà le 20 avril, Le Parisien relatait que VGE travaillait, écrivant notamment une tribune sur l'Europe. "Les rares proches ou collaborateurs l'ayant eu au téléphone l'ont trouvé plutôt en forme", écrivait le journal. "Vous savez, pour quelqu'un de son âge qui a vécu la Seconde Guerre mondiale... c'était quand même autre chose", ajoutait une source proche.

Valéry Giscard d'Estaing peut donc continuer de travailler et de s'informer tout en profitant d'un cadre exceptionnel. Il faut dire qu'un château, c'est plus agréable qu'un appartement dans la capitale. France Bleu ne manque pas de rappeler que l'ex-président "possède un terrain privé de 1000 m2 près du cimetière du village" - cimetière où repose sa fille Jacinte, depuis janvier 2018. L'homme politique est un habitué des belles demeures puisqu'il a aussi longtemps possédé le château de La Varvasse, situé à Chanonat dans le Puy-de-Dôme, récemment vendu.