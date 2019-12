Vanessa Cloke (The Walking Dead) arrêtée pendant que son ex déménage

Un malheur n'arrive jamais seul, dit l'adage. L'actrice Vanessa Cloke peut en témoigner : elle vient de se faire plaquer par son petit ami et se retrouve, dans la foulée, derrière les barreaux. Alors que son ex était venu, avec des membres de sa famille, récupérer ses effets personnels au domicile de l'actrice de The Walking Dead, la situation a dégénéré.

Avant de se rendre chez Vanessa Cloke, l'homme avait anticipé le problème et avait appelé la police d'Orange County, en Californie, afin que son déménagement se passe sans crise majeure. Mais l'actrice n'a pas très bien réagi et s'est mise à pleurer et à crier. Une femme, sentant le bon filon, s'est mise à filmer la scène, qui a été achetée par TMZ.

On y voit le fameux ex-petit ami les bras chargés de cartons, qu'il transporte hors de l'appartement. La personne qui filme, en voyant l'actrice en larmes, la qualifie de "reine du drame". Cette dernière perd alors son sang-froid, s'en prend à la réalisatrice en herbe et la traite de "pu***n de sa**ope" avant de balancer son téléphone.

Des policiers présents sur les lieux ont interpellé Vanessa Cloke et lui ont passé les menottes. Elle a été condamnée pour délit et agression. Entendue par TMZ après son arrestation, l'actrice a déclaré : "Pouvez-vous imaginer jusqu'où il faut aller pour provoquer une personne à ce point ?"

Le personnage de Vanessa, Anna, est apparu pour la première fois dans la saison 6 de The Walking Dead en tant que survivante de l'épidémie et résidente de la zone de sécurité d'Alexandrie. Elle a ensuite été tuée lors d'une attaque à la grenade Saviors à Alexandrie.