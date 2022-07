Vanessa Paradis en froid avec un célèbre animateur ? Hors de question de parler d'elle !

Vanessa Paradis a su mener sa barque, ou plutôt sa voiture sur l'autoroute des artistes musicaux en devenant l'interprète du mythique tube Joe le Taxi en 1987. Grâce à cette chanson, son talent s'exporte non seulement à l'étranger mais se confirme également en France, après onze semaines passées numéro 1 dans le top 50. Âgée de 14 ans, Vanessa Paradis voit sa carrière toute tracée. Le monde du show business n'a en tout cas pas de mal à le penser. Chanteurs, compositeurs, stars du petit écran, les avis sont unanimes : la jeune femme ira très loin. Tous le pensent, sauf un.

Dans les années 1980-1990, Pascal Sevran est l'une des stars de la télé qui a visiblement un peu de mal avec l'ascension fulgurante de Vanessa Paradis. Un fait qu'a confirmé Arthur dans 30 ans d'émissions cultes, diffusée sur TF1 le 11 juin dernier. Le compagnon de Mareva Galanter revient sur cette rencontre qui a changé sa vie et sur l'animosité qu'il avait à son encontre : "Il avait deux exigences : il fallait qu'il ait toujours du rosé au frais et qu'on ne parle jamais de Vanessa Paradis."

En 1987, Pascal Sevran se retrouve confronté à Vanessa Paradis sur le plateau d'une émission présentée par Michel Denisot. Contre toute attente, il lui avoue une chose : son incertitude concernant l'avenir qu'elle peut avoir dans la chanson. "Quand je vous entends chanter, enfin plutôt, quand votre voix arrive jusqu'à mon oreille, j'ai quelques inquiétudes concernant votre avenir. Et je me demande si vous avez réfléchi sérieusement au métier que vous allez pouvoir exercer quand vous aurez quitté l'école..." S'il pensait qu'il n'aurait pas de répondant face à lui, Pascal Sevran s'est bien planté.

Vanessa Paradis, blasée, s'est alors tournée vers Michel Denisot pour répondre : "Si je dois me poser des questions sur ce que je vais faire, lui aurait dû s'en poser bien avant. Je ne sais pas quoi lui répondre, moi, à Pascal Navrant..." Autant dire que celui qui présentait de nombreux programmes autour de la musique a vite déchanté, au point de ne plus jamais vouloir croiser la route de la jeune artiste. Entre eux, la Divine Idylle était bel et bien impossible.