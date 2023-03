Veronika Loubry craque, submergée par les larmes, sa fille Thylane à ses côtés : "Nous traversons une épreuve difficile"

S'adressant à ses insta-amies qui lui ont envoyé des milliers de messages depuis dimanche dernier, elle déclare : "Nous traversons une épreuve difficile, nous avons besoin d'être en famille, de nous réunir, d'être ensemble. C'est pour ça que je vais vous demander un peu d'indulgence." Véronika Loubry prend le temps de remercier tout le monde face à l'épreuve qu'elle traverse avec les siens et précise : "nous allons le faire avec dignité et combat." Plus émue que jamais, elle assure qu'elle poursuivra son travail mais avec moins de densité : "Il faut que je continue (...) ça m'évite parfois de sombrer. (...) Pardonnez-moi si parfois il y a un petit peu moins."

Deuil, maladie... ? Dans ses messages vidéos, l'ex-femme du footballeur Patrick Blondeau, père de ses deux enfants, ne dévoile pas les raisons de sa tristesse. Elle espère avant tout le soutien et la compréhension de sa communauté, gardant avec pudeur les raisons qui l'éloignent des réseaux. À la toute fin de son intervention, comme si elle avait tenté de se retenir, Véronika Loubry craque : "Je n'aurais jamais cru faire ce genre de petite vidéo. Vous savez aussi que j'ai pleuré pour plein de choses. Cinq jours de larmes... Après on arrive plus à pleurer il paraît, ce n'est pas vrai." Sa fille arrive à la fin de son discours et vient lui faire un beau câlin. Les images se terminent sur celles-ci, celles d'une maman et sa fille plus unies que jamais.