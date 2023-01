"Elle ne dort que 4 heures par nuit" : Thylane Blondeau inquiète, Veronika Loubry donne de ses nouvelles

Que les fans de Thylane Blondeau se rassurent : son chien va de mieux en mieux ! Hospitalisé depuis quatre jours désormais, le petit 21 se remet doucement d'une "pancréatite" selon Veronika Loubry, la maman de la jeune mannequin, tout aussi concernée qu'elle par la santé de l'animal et qui donne régulièrement de ses nouvelles au travers de son compte Instagram.

Il faut dire que selon l'ancienne animatrice TV devenue influenceuse à succès, son aînée a d'autres choses à penser : "Ma Thylane ne dort pas depuis quatre jours et vous comprendrez pourquoi... Elle a le droit de lui rendre visite deux heures par jour et il ne mange qu'avec elle". La quinquagénaire a ensuite posté une adorable vidéo du petit chien en train de manger avec sa maitresse, qui lui parle doucement alors qu'il est bien au chaud dans les bras de Ben Attal, son petit ami.

Une vidéo adorable qui prouve que la jeune femme donne tout pour que le petit animal soit sur pied au plus vite et puisse la suivre dans ses nouvelles aventures, elle dont la carrière dans la mode progresse à grands pas. Mais également à quel point toute la famille est impliquée dans cette histoire : si Ben Attal est toujours aux côtés de celle dont il partage la vie depuis plusieurs années, Veronika Loubry est elle aussi toujours présente pour sa fille aînée.

"Toute la famille a pleuré"

D'ailleurs, c'est elle, dès ce mardi, qui avait donné les premières nouvelles, des larmes dans la voix. "Vous savez à quel point ce chien c'est comme mon petit-fils, c'est le fils de ma fille", avait-elle expliqué, très touchée : "J'ai pleuré trois heures ce matin, toute la famille a pleuré." Si elle a ensuite filmé son fils Ayrton (15 ans) jouant au basket, sûrement pour se vider la tête après ces moments difficiles, elle a toutefois semblé impliquée dans ce qui arrive au petit animal. Et pour oublier qu'elle devait voyager bientôt avec sa fille pour un événement important, bien sûr annulé au vu des dernières nouvelles.

En tout cas, on sent dans ses mots la fierté pour sa fille, toujours plus mature. Surtout qu'il est assez rare que la maman évoque la vie privée de la jeune femme : en général, elle exprime sa fierté par rapport à son métier. Récemment, par exemple, elle n'avait pu contenir sa joie en annonçant que Thylane Blondeau avait été choisie pour représenter la France au grand défilé qui s'était déroulé pendant la Coupe du Monde de Football 2022 au Qatar. Et on la comprend !