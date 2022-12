Veronika Loubry : Sa fille Thylane Blondeau sélectionnée pour un défilé exceptionnel, grande annonce !

Un mannequin particulièrement bien entouré !

Mannequin depuis son enfance, Thylane Blondeau voit en effet sa carrière monter encore d'un cran, après ses dernières apparitions à la Fashion Week parisienne et pour différents shootings avec son ami Baptiste Giabiconi.

Et devrait rendre très fière sa famille, qui ne va pas la manquer dans cet événement exceptionnel même si tous semblent être restés en France : ses parents, son petit frère Ayrton (15 ans), mais aussi son beau-père, Gérard Kadoche, qui partage la vie de Veronika Loubry depuis plusieurs années et les filles de celui-ci, Léa et Allisson, qu'elle semble considérer comme ses propres soeurs.

Sans oublier bien sûr son petit ami, le charmant Ben Attal. Si celui-ci semble être resté à Paris au vu de ses stories Instagram, on se doute qu'il sera derrière elle comme il le fait à chaque fois. Et on le comprend : quelle représentante parfaite choisie pour la France !