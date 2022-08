Veronika Loubry : Les coulisses de sa brillante reconversion d'influenceuse, et son "jardin secret"

Veronika Loubry a réussi sa reconversion. Si sa fille Thylane Blondeau assure comme une reine dans sa carrière de mannequin, sa mère, elle, est devenue une brillante influenceuse. L'ancienne animatrice télé, installée du côté d'Aix, propose ses conseils beauté et mode à ses 171k abonnés. De nombreuses marques lui font confiance et savent que grâce à elle, elles pourront parler à une cible précieuse – des femmes de 30 à 60 ans –, c'est le cas de Lulli sur la Toile à Aix ou encore Arizona Love. Il faut dire que la mère de Thylane et Ayrton, fruits de ses amours avec l'ancien footballeur Patrick Blondeau, a su garder un style jeune qui plaît.



À 54 ans, elle sait encore dénicher de jeunes marques promises à un bel avenir. Veronika Loubry a l'oeil. Et si ses conseils sont si suivis, c'est qu'elle ne se prend pas la tête et si elle est passée par des hauts et des bas, l'animatrice télé reste très populaire. Native de Saint-Brévin-Les-Pins en Loire-Atlantique, elle sait que la vie n'est pas due au hasard et s'est évertuée à le transmettre à ses enfants. Si Thylane Blondeau est aujourd'hui une jeune femme de 21 ans à qui tout réussi, elle n'y est pas pour rien.

Son "petit jardin secret" avec Gérard Kadoche

Dans la vie, lorsqu'elle ne vente pas les mérites de créations qu'elle aime porter, l'influenceuse partage son quotidien avec son compagnon Gérard Kadoche, papa de Léa et Allison Kaddoche, les demi-soeurs sublimes de Thylane. "Un petit jardin secret", c'est ainsi qu'elle évoque son lieu de vie, auprès de nos confrères de La Provence. Ses enfants, Thylane et Ayrton, plus discret que sa soeur star, sont sa vie. Et si elle a arrêté tôt l'école, sans le moindre regret, elle entend néanmoins que son fils continue. "Désormais, c'est avec mon fils Ayrton que je me bagarre pour qu'il continue le lycée", a-t-elle déclaré.