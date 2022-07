Thylane Blondeau : Découvrez ses demi-soeurs Léa et Allison Kadoche, des bombes !

Depuis son plus jeune âge, Thylane Blondeau est sous le feu des projecteurs. Déjà petite fille, la beauté de la fille de Veronika Loubry faisait grandement parler. En 2007, l'enfant de 6 ans était alors élu "plus belle fille du monde". C'est donc sans grande surprise que la jeune femme est rapidement devenue mannequin. Aujourd'hui âgée de 21 ans seulement, Thylane Blondeau a déjà travaillé pour les plus grands et s'épanouit aussi pleinement dans sa vie privée puisqu'elle file le parfait amour avec son compagnon Benjamin Attal, qui ne manque pas de lui témoigner ses sentiments.

Et la mère de Thylane Blondeau a elle aussi trouvé chaussure à son pied. En effet, Veronika Loubry, elle aussi influenceuse, est en couple depuis plus de six ans avec son compagnon Gérard Kadoche. Et l'homme d'affaires est lui-même papa de deux filles sublimes. Les demi-soeurs de Thylane Blondeau, dont elle est si proche n'ont en effet rien à lui envier. Sur Instagram, Léa et Allison Kadoche rencontrent elles aussi un véritable succès. Si Allison, mannequin, designer et plus récemment photographe de 34 ans est plutôt discrète, sa soeur Léa semble être une DJ reconnue qui a près de 65k followers sur Instagram.

Trois soeur complices à travers le monde

Sur son compte, Thylane Blondeau n'hésite d'ailleurs pas à leur donner coup de pouce dès qu'elle le peut. "La reine, tellement fière de toi ma soeur", écrit la fille de Veronika Loubry ce 29 juillet 2022 en partageant une vidéo de sa soeur Léa, en train de mixer à une soirée sur la plage à Mykonos (Grèce) Et elle pense aussi à poster les superbes clichés d'elle pris par sa soeur Allison, qui ne manque pas de talent. En juillet 2021, les trois soeurs prenaient la pose l'une auprès de l'autre, alors en vacances à Ibiza, et les likes ne se sont pas fait prier. Vivant aux quatre coins de la planète en raison de leurs jobs respectifs, les trois soeurs sont la plupart du temps entre Paris, Los Angeles, Miami et Ibiza. Et dès qu'elles le peuvent, elles se retrouvent pour se créer de magnifiques souvenirs communs, pour le plus grand plaisir de leurs parents Veronika Loubry et Gérard Kadoche.