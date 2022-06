Thylane Blondeau : Peau dorée et jambes de rêve... Le mannequin sensuel en bikini !

Elle a seulement 21 ans, défile pour les plus grandes marques et vient même de lancer sa propre collection de maillots de bain avec la marque de prêt à porter Etam. Ce jeudi 9 juin, à l'aube de la saison estivale, Thylane Blondeau a dévoilé les pièces qu'elle a dessinées pour l'occasion. Bandeau, bikini, une pièce et beachwear, la fille de Véronika Loubry a tout donné pour ce beau projet qu'elle voit enfin aboutir !

Sur son compte Instagram, le mannequin a partagé les dessous de cette collection capsule pleine de couleurs et de légèreté, inspirée directement des looks des années 1990. C'est sur elle-même que Thylane Blondeau a compté pour mettre ses créations en valeur. Motifs arty, couleurs pétantes, dos nu et coupes sexy... L'été avec Thylane Blondeau s'annonce chaud !