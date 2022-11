Thylane Blondeau maquillée et assortie à son chéri Ben Attal pour Halloween, rare apparition du couple

Qui dit Halloween dit costumes et déguisements ! Et le couple Thylane Blondeau-Ben Attal n'a pas dérogé à la règle cette année. En effet, ce mardi 1er novembre, soit le lendemain des festivités, les deux tourtereaux se sont respectivement emparés de leurs comptes Instagram pour dévoiler leur look à la fois cool et terrifiant à leurs abonnés. "Our very last minute Halloween costume", a commenté la top model dans sa story, alors qu'on l'aperçoit maquillée et habillée tout en noir aux côtés de son chéri, auquel elle était assortie. Un style gothique, totalement en phase avec l'esprit de cette fête aux origines celtes.

Le 12 octobre dernier, la fille de l'animatrice et influenceuse Véronika Loubry et de l'ex-footballeur Patrick Blondeau apparaissait déjà très complice avec son amoureux sur le réseau social. Un selfie en amoureux, mais également en compagnie d'un petit chien. Un animal de compagnie qui ressemble fortement à celui que sa mère emmène dans ses déplacements.