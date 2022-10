Thylane Blondeau s'efface (encore) un tatouage au laser, images inédites de son traitement

Demi Lovato, Romeo Beckham, Selena Gomez... Porter des tatouages est monnaie courante chez de nombreuses personnalités. Thylane Blondeau n'échappe donc pas à cette tendance, mais essaie tant bien que mal de s'en défaire ou du moins de contrôler cette lubie. Ou peut-être souhaite-elle simplement rattraper un résultat dont elle n'est pas satisfaite comme Caroline Receveur ?

Quoiqu'il en soit, lundi 10 octobre, elle a subi une séance au laser au CSHP Paris (Centre de Soins Haute Performance) pour se faire retirer un tatouage qui était visiblement situé sur son bras, à en croire sa story Instagram du jour. "Détatouage 0 douleur", a-t-elle commenté en recommandant cette adresse à ses fans pour ceux qui souhaiteraient également s'en retirer.

Une pratique à priori efficace et indolore, dont elle avait déjà eu recours en début d'année, toujours dans le même centre de la capitale, dédié à la chirurgie esthétique et situé Rue de Ponthieu dans le 8e arrondissement. Elle s'était alors fait retirer sa croix, logo de la marque Chrome Hearts, qu'elle n'avait jamais remplie. Mais elle possède pleins d'autres tattoos, visibles sur ses différentes publications Instagram, comme les mots Alive (Vivante), Grateful (Reconnaissante) ou encore One Life (Une vie).

L'amour fou

Lorsque ce n'est pas pour ses tatouages, c'est pour ses apparitions à des défilés de mode ou pour son couple avec Benjamin Attal que la fille de Veronika Loubry fait parler d'elle. Cet été, elle partageait un sublime cliché de son compagnon lors de leurs vacances au Portugal. Leur complicité sautait alors aux yeux. Quelques semaines plus tôt, c'était au tour du beau brun d'exprimer son amour pour sa dulcinée, en écrivait "I love you" et "2y" (pour leurs deux ans de relation) sur ses réseaux sociaux tout en partageant une adorable photo de son couple.

Entre virée nocturne à Saint-Tropez, journée au Grand prix de Monaco ou encore sessions plage au Lavandou, les deux tourtereaux n'hésitent pas à s'afficher plus amoureux que jamais. Pour rappel, la top model a fréquenté par le passé Raphaël Le Friant, le fils du célèbre DJ français Bob Sinclar, le jeune DJ Milane Merrite ou encore Oscar, le fils de Christian Bîmes, ancien président de la Fédération française de tennis.