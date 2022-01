Thylane Blondeau efface un tatouage : elle dévoile des images de son traitement au laser

Thylane Blondeau est une passionnée de tatouages ! Elle en possède plusieurs mais s'en est fait retirer un. Le mannequin a subi plusieurs séances de laser et a filmé la dernière, permettant à ses followers de voir l'efficacité du traitement.

Demi Lovato, la famille Beckham, Selena Gomez... De nombreuses célébrités souffrent d'une addiction à l'encre ! Thylane Blondeau en est également atteinte mais se soigne. La jolie blonde de 20 ans s'est fait effacer un tatouage au laser. Elle a confié son poignet droit au CSHP Paris (Centre de Soins Haute Performance). Grâce à l'institut dédié à la chirurgie esthétique situé Rue de Ponthieu, dans le 8e arrondissement, Thylane ne possède plus sa croix, logo de la marque Chrome Hearts, qu'elle n'avait jamais remplie.

La fille de Véronika Loubry reste marquée par d'autres tattoos, visibles sur ses différentes publications Instagram. Elle a notamment les mots Alive ("Vivante"), One Life ("Une vie") et Grateful ("Reconnaissante") écrits sur les bras, une flèche et un papillon sur le bras droit, les chiffres 22 et 27 sur les côtes, côté droit ou encore le mot Art sur l'omoplate droite.