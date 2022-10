Thylane Blondeau délirante au naturel : bisou avec son chéri Ben et un guest poilu craquant

Depuis le début de l'année 2021, Thylane Blondeau fréquente l'entrepreneur Benjamin Attal, spécialisé dans la mode. Le couple partage régulièrement des instants sur les réseaux sociaux et la publication du 12 octobre 2022 en fait partie. La fille de l'animatrice et influenceuse Véronika Loubry et de l'ex-footballeur Patrick Blondeau apparaît très complice avec son amoureux, mais aussi avec un adorable chien. Un cliché que la maman de la demoiselle valide à 100% au regard de ses trois commentaires enthousiastes composés d'émojis.