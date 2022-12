"Je dois le détruire" : Kylian Mbappé allumant son ami Achraf Hakimi pour un France-Maroc !

C'est une affiche que peu de gens avaient vu venir, sauf peut-être Kylian Mbappé ! Mercredi 14 décembre, l'équipe de France va affronter le Maroc dans un match d'une importance capitale pour les deux pays. Le pays du Maghreb est en train d'écrire l'une des plus belles pages de l'histoire du football africain en devenant le premier pays issu de ce continent à atteindre ce stade de la compétition. En face, les Bleus espèrent enchaîner un deuxième titre consécutif après celui de 2018 en Russie, ce qui serait un exploit considérable. Au milieu de ce match à enjeu, une amitié très forte va être mise à rude épreuve. Depuis l'arrivée au Paris Saint-Germain à l'été 2021 du latéral droit marocain Achraf Hakimi, c'est une véritable bromance entre la star des Bleus et lui.

En mai dernier, lors d'un stage au Qatar avec le club parisien, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi s'étaient retrouvés sur la pelouse d'un des stades de cette Coupe du monde, et le Français avait évoqué cette possible confrontation. "Nous sommes ici au stade Education City", lançait la star de 23 ans, avant d'évoquer le match (perdu) des Bleus face à la Tunisie dans ce stade. "Après nous allons jouer contre le Maroc. Il faudra que je détruise mon ami", lançait-il à l'intention de son copain marocain, qui ne tardait pas à répondre : "Je vais le détruire." Des phrases dites sur le ton de la rigolade par les deux amis, qui finissaient par rigoler.

Compétiteur dans l'âme, Kylian Mbappé souhaitait néanmoins avoir le dernier mot dans cette petite joute verbale très bon enfant. "Ça va me briser un peu le coeur, mais vous connaissez le football. C'est ce que c'est !", ajoutait le coéquipier d'Olivier Giroud, avec lequel il affiche une complicité incroyable, avant de conclure : "Je dois le détruire."