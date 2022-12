Coupe du monde : Jamel Debbouze fête la victoire du Maroc, photo saisissante avec le gardien qui lui met deux têtes !

C'est un véritable exploit qu'a accompli le Maroc ce mardi 6 décembre lors du match tant attendu face à l'Espagne. Si dans le jeu la Roja a eu la possession, les Marocains ont su défendre et attendre la séance de pénalty, où leur gardien, Yassine Bounou, a su faire la différence. Présent au stade de la Cité de l'éducation à Al-Rayyan pour assister au match, Jamel Debbouze a eu la chance de rencontrer le héros du soir après la rencontre. Sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 1,8 millions d'abonnés, l'humoriste et acteur de 47 ans n'a pas caché sa joie et il a même eu la chance de rencontrer le héros du match, le gardien de but marocain.

Une photo très marrante puisqu'on peut remarquer une très grande différence de taille entre Jamel (qui mesure environ 1,65m) et Yassine Bounou (annoncé à 1,95m) ! Une belle rencontre et un superbe cliché qui devrait ravir tous les supporters marocains, qui ne s'attendaient certainement pas à une telle victoire. Franco-marocain, le mari de Mélissa Theuriau était particulièrement excité à l'idée d'assister à ce match, comme il l'a montré dans sa story. "Les Marocains ont rendez-vous avec l'histoire", écrivait-il avant la rencontre, preuve qu'il avait un très bon sentiment. Il a également publié une vidéo du tir au but vainqueur de la star Achraf Hakimi en ajoutant : "Historique. Tellement heureux !!" (toutes les photos et vidéos sont à retrouver dans le diaporama).

Jamel à la fête avec les supporters marocains

Après la rencontre, on a également vu Jamel Debbouze faire la fête, maillot du Maroc sur les épaules, au milieu des milliers de supporters venus au Qatar pour voir le match. Pas vraiment redescendu de son petit nuage, il a ensuite partagé de belles photos de la victoire des Lions de l'Atlas, comme on les surnomme. "Quelle équipe", ajoute-t-il avec un emoji les étoiles dans les yeux.

Une journée de rêve pour Jamel Debbouze et l'équipe du Maroc, qui atteint les quarts de finale d'une Coupe du monde pour la toute première fois de son histoire. Prochain rendez-vous, ce samedi face au Portugal de Cristiano Ronaldo, pour un nouvel exploit !