Mélissa Theuriau dévoile un échange avec son fils Léon Debbouze : "Je te préviens..."

La Coupe du monde au Qatar se poursuit et, aussi controversée soit-elle, elle est suivie par des millions de personnes à travers le monde. Et chez les Theuriau-Debbouze, difficile de faire l'impasse. Si Mélissa et Jamel sont régulièrement remarqués dans les tribunes de stade pour des matchs, leur fils aîné Léon, qui va bientôt fêter ses 14 ans, est un véritable passionné. Sa célèbre maman a ainsi dévoilé un message qui mêle ballon rond et amour maternel qu'elle lui a transmis.

Peu après le délirant sketch familial de Jamel Debbouze, son épouse et ses deux enfants Lila et Léon pour le Late Show présenté par Alain Chabat, c'est au tour de Mélissa Theuriau de dévoiler une tranche de leur vie. S'ils ne montrent pas les visages de leur progéniture, ils acceptent de partager des confidences qui les rendent toujours plus attachants.

La journaliste reconvertie en productrice de documentaires et l'humoriste-acteur ont pu observer en grandissant que leur fiston nourrissait une relation très forte avec le football, au point d'en faire de façon pro. En 2021, on apprenait ainsi dans Libération : "Celui-ci est en sports études. Il a 12 ans, joue au PSG et rêve tout haut d'une carrière pro." Il pourrait pourrait alors intégrer le centre de formation du Paris Saint-Germain, centre d'où sont sortis le défenseur Mamadou Sakho.

L'amour d'une mère

On imagine alors aisément que les matchs de cette Coupe sont suivis avec passion, d'autant plus quand il s'agit du pays des origines de Léon, son papa Jamel étant franco-marocain. Ce dimanche 27 novembre, le Maroc s'est imposé face à la Belgique (2-0) et a pris la tête du groupe F. Une image très belle a alors beaucoup circulé - Kylian MBappé l'a d'ailleurs partagée en story -, celle de la fière maman du joueur marocain Achraf Hakimi embrassant son valeureux fiston, ce dernier lui rendant son bisou par un autre, sur le front. Mélissa Theuriau a partagé alors en story (voir dans notre diaporama) sa réaction avec son propre garçon : "Je te préviens, je serai ce genre de maman, et tu seras ce genre de fils." Une preuve d'amour que son fils valide à 100%