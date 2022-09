Jamel Debbouze et Melissa Theuriau tendrement enlacés : gros câlins des amoureux pour le match du PSG

Il y a des soirs où le Parc des Princes résonne un peu plus fort que d'habitude et les jours de match de Ligue des champions, c'est souvent le cas. Hier, le Paris Saint-Germain a affronté la Juventus de Turin dans un match de prestige face à une formation italienne habituée des rencontres européennes. Une rencontre au cours de laquelle le génial Kylian Mbappé a brillé de mille feux, marquant à deux reprises et permettant au club de la capitale de l'emporter, sous les vivats des supporters, ravis de cette belle première dans un stade plein à craquer.

Et c'est peu dire qu'il y avait du beau monde hier soir au Parc des Princes, qui a encore affiché complet et les stars se sont empressés de venir applaudir Lionel Messi et ses coéquipiers. Grand amoureux du PSG et supporter assidu, Jamel Debbouze ne pouvait pas rater ce premier rendez-vous de la saison et il était bien évidemment au côté de Melissa Theuriau. Les deux amoureux se sont montrés très proches et très câlins durant toute la rencontre. L'humoriste de 47 ans a eu le plaisir de retrouver plusieurs amis en tribune, dont l'acteur Gérard Darmon, qu'il compte parmi ses amis.

Les stars en nombre pour la première européenne du PSG

Un autre couple a fait sensation hier soir, puisque les tout récents mariés Lilian Thuram et Kareen Guiock étaient également au Parc des Princes pour soutenir le club de la capitale. Une sortie remarquée, tout comme celle de Tina Kunakey, venue avec son frère Zakari, qui est son portrait craché. Ahmed Sylla et son ami Tayc étaient de la partie, tout comme Richard Anconina, Kev Adams ou encore Grand Corps Malade. Le chanteur Dadju ou encore la comédienne et humoriste Claudia Tagbo complètent ce parterre de stars (toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama).

Une prestation plutôt convaincante de la part des stars parisiennes, vingt-quatre heures heures après la grosse polémique sur les voyages en avion et qui lance parfaitement la saison européenne des clubs français, en attendant le match de son grand rival marseillais ce soir !