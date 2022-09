Diaporama : Jamel Debbouze et Melissa Theuriau tendrement enlacés : gros câlins des amoureux pour le match du PSG

18 / 36

Mélissa Theuriau et son mari Jamel Debbouze - People assistent au match aller de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain contre la Juventus (2-1) au Parc des Princes à Paris le 6 septembre 2022.

People attend the first leg of the Champions League between Paris Saint-Germain against Juventus (2-1) at the Parc des Princes in Paris on September 6, 2022.