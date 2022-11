Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau filmés avec leurs enfants, leur aîné Léon hilarant : "Quand tu vas aux toilettes..."

Exercice périlleux, l'émission inspirée du Late Show à l'américaine fait son retour à la télévision française sur TF1. Aux commandes cette fois, Alain Chabat, dans un décor semblable à celui des programmes outre-Atlantique, et son deuxième numéro a fait venir sur son canapé Charlotte Gainsbourg, Dominique Farrugia, Pierre Richard, Orelsan et Jamel Debbouze. Ce dernier a été filmé avec sa famille pour les besoins d'un sketch.

Profitant du public qui a regardé le premier match de la France lors de cette controversée Coupe du monde au Qatar, Alain Chabat a continué de capter les téléspectateurs sur fond d'humour. Ainsi, il a attiré 1,56 million de téléspectateurs, selon Médiamétrie, soit une hausse par rapport à la veille, mais doit continuer d'améliorer ses audiences pour remporter son pari audacieux de Late Show en France. Pour cette mission, il peut compter sur l'enthousiasme de ses invités qui ne cachent pas leur plaisir à venir sur son plateau, comme Jamel Debbouze.

J'ai jamais quitté ma famille si longtemps

Grand ami du réalisateur, acteur et auteur qui a été brillamment dirigé dans le carton du box office de 2014, Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, Jamel Debbouze a collaboré avec Alain Chabat sur une séquence particulière du Late Show : la découverte de sa participation à l'émission alors qu'il est chez lui, en famille. Un sketch irrésistible auquel participe également son épouse, la productrice Mélissa Theuriau, et leurs deux enfants, Lila (11 ans) et Léon (bientôt 14 ans). L'occasion de voir le visage de leur progéniture que leurs célèbres parents ont pourtant toujours caché ? Pas vraiment ! Filmé comme les scènes où les participants d'émissions type télé-crochet découvrent qu'ils ont été choisis, le sketch nous montre un Jamel avec les siens - mais "flous" -, à la fois moqueur et moqué.