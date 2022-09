Mélissa Theuriau et Jamel Debbouze : Leur fille Lila, 10 ans, déjà très lookée entre combinaison et sac à main !

Comme elle a grandi. C'est naturellement ce que l'on se dit en découvrant la dernière photo de la "petite" Lila Debbouze, partagée ce dimanche 4 septembre par sa mère, Mélissa Theuriau. Sur Instagram, la journaliste et figure du petit écran a publié une vidéo où l'on aperçoit sa fille de 10 ans, filmée de dos. Et la fille de la réalisatrice et de Jamel Debbouze est déjà vraiment lookée. Lila Debbouze est en effet en combinaison à motifs, arbore un joli noeud dans les cheveux et porte même un sac à main. L'adolescente affiche une coupe de cheveux au carré tout simplement adorable.

Le temps passe, Mélissa Theuriau et Jamel Debbouze doivent le réaliser en voyant leurs deux enfants grandir sous leurs yeux à une vitesse folle. Depuis qu'ils se sont rencontrés sur le tournage du film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, ils nagent en plein bonheur et rien ne semble pouvoir ébranler leur solide amour. Mariés depuis 2007, la journaliste de 44 ans et l'humoriste de 47 ans se révèlent toujours aussi complices au fil des années, et Lila et Léon, 13 ans, sont venus compléter cette belle union, transformant ce solide socle amoureux en une belle famille de quatre. Si Mélissa Theuriau a publié cette vidéo qui nous rappelle à quel point Lila est désormais une adolescente, pas question pour autant de dévoiler les visages de leurs enfants.

Quelques images de leur quotidien familial dévoilées

Après avoir consacré du temps pour la préparation du Marrakech du rire, au cours duquel Camille Lellouche a donné quelques informations sur le père de son futur enfant, le couple s'est accordé un peu de temps au calme pour recharger les batteries de tout le monde avant la rentrée. Le clan Debbouze partageait ainsi récemment quelques photos de leur quotidien, et notamment une séance de câlins pour Mélissa Theuriau et leur fille de 10 ans dans un jardin au petit matin. Dans un pyjama floqué panda, la soeur de Léon était trop mignonne. Mais lorsqu'elle ne s'offre pas une grasse matinée dans une tenue adéquate, Lila Debbouze sort le grand jeu comme ce dimanche lors d'une promenade lookée en compagnie de son illustre mère.