Mélissa Theuriau et Jamel Debbouze : Une photo de leur fille Lila dévoilée, pour un tendre câlin

Depuis qu'ils se sont rencontrés sur le tournage du film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, Mélissa Theuriau et Jamel Debbouze nagent en plein bonheur. Rien ne semble pouvoir ébranler l'amour et la stabilité du couple. Mariés depuis 2007, la journaliste de 44 ans et l'humoriste de 47 ans semblent chaque jour un peu plus amoureux l'un de l'autre. Cette belle histoire, ils l'ont concrétisée devant monsieur le maire mais également avec la naissance de deux enfants : Léon, 13 ans et Lila, 10 ans. Deux têtes blondes dont ils sont on ne peut plus fiers !

S'ils ne dévoilent jamais leurs visages entièrement, Mélissa Theuriau et Jamel Debbouze n'hésitent pas à partager les moments simples passés en famille avec leurs abonnés sur les réseaux sociaux. Après avoir consacré du temps pour la préparation du Marrakech du rire, au cours duquel Camille Lellouche a donné quelques informations sur le père de son futur enfant, Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau se sont accordés un peu de temps au calme pour recharger les batteries de tout le monde avant la rentrée.

Et à chacun sa méthode ! Pour Lila, c'est l'amour et les câlins. Ce mercredi 10 août, Mélissa Theuriau a posté dans sa story Instagram (voir diaporama) un cliché de sa fille de 10 ans dans un jardin au petit matin. Encore vêtue d'un pyjama floqué panda, Lila s'éveille par la plus tendre des manières en serrant tout contre elle un chat gris pour un "câlin du matin" tout en douceur. Un instant plein d'amour et de bonheur immortalisé par la maman, attendrie par ce qui appartient désormais à ses souvenirs.

Des souvenirs avec ses enfants, Mélissa Theuriau les collectionne et les partage. Sur son compte Instagram, en dehors de la promotion de certains films et documentaires qu'elle produit, l'ex-animatrice dévoile des bribes de son quotidien de maman auprès de Lila et Léon. Quand elle ne les emmène pas elle-même à l'école pour assurer la rentrée, elle les sensibilise à la cause environnementale ou à l'actualité. Il y a quelques semaines d'ailleurs, Lila, visiblement bien au courant de la guerre en Ukraine, s'en prenait avec humour à Vladimir Poutine. Un savant mélange de ses deux parents...