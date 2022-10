"Ils n'écoutent pas, ils s'en foutent !" : Jamel Debbouze cash sur ses enfants Léon et Lila

Interviewé par Nikos Aliagas dans 50 Mn Inside diffusé le 15 octobre 2022 sur TF1, Jamel Debbouze a fait de précieuses confidences concernant sa femme Melissa Theuriau et leurs enfants Léon (né le 3 décembre 2008) et Lila (née le 28 septembre 2011). Papa poule, l'acteur révèle avoir beaucoup appris de ses enfants et livre ses secrets pour une éducation bienveillante mais surtout.... efficace et productive !

C'est ce qui fait qu'on sert d'exemplarité

"Melissa et moi on a une certaine personnalité et nos enfants nous ressemblent, déclare l'humoriste. Aujourd'hui ils nous ont vu vivre, ils nous ont vu évoluer, ils nous ont vu échanger, et j'ai l'impression qu'ils cherchent à nous ressembler. Et je pense que la meilleure manière de transmettre c'est justement de ne pas essayer de transmettre et d'être au plus proche de soi. C'est ce qui fait qu'on sert d'exemplarité. Non parce qu'à chaque fois que j'essaye de filer une leçon ça ne marche pas. Ils n'écoutent pas, ils s'en foutent de ma leçon. Et les conseils ne sont pas faits pour être suivis, je m'en souviens."