"Je suis choquée" : Véronika Loubry relookée par sa fille Thylane Blondeau, le résultat est sans appel !

Trouver du temps pour être ensemble dans le tourbillon de la vie, c'est la mission que se sont imposées Véronika Loubry et sa fille Thylane Blondeau. Les deux célébrités se sont accordées un précieux moment mère-fille et en ont fait partager les coulisses et le déroulé à leurs followers sur Instagram le 8 février 2023. Durant cette journée spéciale, l'ancienne animatrice a accepté d'être relookée par sa fille mannequin, le résultat est irrésistible !

"Hier Thylane m'a proposé de ne pas bosser et de profiter d'elle toute la journée de vivre sa vie de jeune fille de m'habiller avec ses vêtements (ça bof) et de découvrir deux lieux qu'elle adore (ça ouiii) Challenge évidemment accepté. Nature peinture sans make up. Merci ma Thythy d'amour", écrit l'ex-femme du l'ancien footballeur Patrick Blondeau. Un moment immortalisé en vidéo durant lequel on peut voir la "transformation" de la maman de 54 ans, lookée en jeune femme par sa fille de 21 ans. La mannequin s'éclate à choisir les habits de sa mère avec comme mots d'ordre, décontraction et style !