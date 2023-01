Thylane Blondeau folle de Ben Attal : la fille de Veronika Loubry sort le grand jeu pour l'amour de sa vie

Ce début d'année a été particulièrement éprouvant pour Thylane Blondeau. En effet, l'inquiétude était de mise ces dernières semaines pour la fille de l'ancienne animatrice de télévision Véronika Loubry et de l'ex footballeur international français Patrick Blondeau. Comme l'expliquait récemment sa maman devenue influenceuse sur les réseaux sociaux, Thylane Blondeau n'a pas dormi plus que quelques heures par nuit pendant des jours. Et pour cause, son chien de 2 ans a dû être hospitalisé suite à des problèmes de santé apparus soudainement. De quoi générer beaucoup d'angoisse et de stress à la jeune femme de 21 ans, "complètement anéantie". Mais heureusement, tout est rentré dans l'ordre et tout le monde est rentré à la maison.

Ce vendredi 27 janvier 2023 a de quoi redonner le sourire à celle qui avait été choisie pour un défilé exceptionnel il y a peu de temps. Effectivement, Thylane Blondeau peut se réjouir de cette date puisqu'il s'agit tout simplement de l'anniversaire de son compagnon Benjamin Attal, un entrepreneur dans la mode qui partage sa vie depuis près de trois ans maintenant. Ils sont d'ores et déjà fiancés, preuve s'il n'en fallait de la solidité de ce couple qui fait rêver.

Je t'aime tellement

Pour l'occasion, Thylane Blondeau a témoigné tout l'amour qu'elle porte à Ben Attal sur son compte Instagram, où elle est une véritable célébrité puisqu'elle est suivie par pas moins de 6,4 millions de followers. Ainsi, elle a publié une première vidéo dans laquelle elle souhaite "bon anniversaire à l'amour de sa vie", tout en taggant le compte de son compagnon.

On peut y voir le couple déambuler dans la rue, arpenter les restaurants à l'ambiance cosy, jouer au billard, faire du shopping ou encore prendre les transports. On peut observer que la localisation se situe à Londres, là même où le couple s'était enfin retrouvé il y a quasiment un mois.

Sur la seconde photographie, on peut voir le couple s'embrasser tendrement et sembler particulièrement complice. Elle lui déclare également sa flemme en le remerciant "d'être lui" et qu'elle "l'aime tellement". Même dans les moments les plus difficiles, comme en ce début d'année, Ben a toujours été présent pour elle...