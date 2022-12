Thylane Blondeau et son amoureux Benjamin Attal se retrouvent enfin, séjour romantique à Londres

Entre Thylane Blondeau et Benjamin Attal, c'est l'amour fou ! Le couple, qui est désormais fiancé depuis plus d'un an maintenant, vient de se retrouver dans la capitale britannique, à Londres. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux tourtereaux ne semblent pas s'ennuyer.

Comme en attestent les stories sur le compte Instagram de la jeune femme de 21 ans (voir notre diaporama), où elle est une véritable célébrité puisqu'elle est suivie par pas moins de 6,3 millions de personnes. On peut y voir celle qui est déjà une mannequin reconnue à l'échelle internationale profiter de la vie londonienne avec son amoureux, l'hommes d'affaires Benjamin Attal.

Dans une première story, une vidéo de 33 secondes, les deux futurs mariés apparaissent particulièrement complices lors d'une partie de billard, activité typique d'outre-Manche. On peut également constater que le couple se fait plaisir et profite des spécialités culinaires locales, à commencer par quelques sucreries. Enfin, un dernier cliché indique qu'ils se sont rendus à un marché de Noël londonien, avec de jolies attractions colorées en arrière plan.

Des vacances bien méritées

Le moyen parfait pour décompresser en somme, d'autant plus après cette longue année 2022 qui a été remplie de projets pour le couple, dont les rares apparitions en public sont toujours un événement. Thylane Blondeau a enchaîné les projets et passages sur les podiums. Elle vient d'ailleurs d'être sélectionnée pour un prestigieux défilé. Son compagnon lui, qui est l'homonyme de Ben Attal, le fils de Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal, mais ne partage aucun lien de parenté avec celui qui sort avec l'ex du regretté Gaspard Ulliel, poursuit sa carrière en tant qu'entrepreneur dans la mode.

Rappelons, s'il est nécessaire, que Thylane Blondeau est la fille de l'ancienne animatrice de télévision Véronika Loubry ainsi que de l'ex footballeur international français Patrick Blondeau. Elle a notamment la particularité d'avoir débuté sa carrière de mannequin très tôt puisqu'elle a commencé à l'âge de... 4 ans !