Thylane Blondeau en mode "twins" avec sa célèbre maman, et leur créature star s'invite à la fête !

Pulls, jeans, baskets et lunettes de soleil identiques... Thylane Blondeau et Véronika Loubry ont activé le mode "twins" ce mardi 7 février, en témoigne cette superbe photo du duo partagée par la jeune top model sur son compte Instagram, en story. Une complicité mère et fille, sur laquelle l'ancienne animatrice revenait longuement dans une interview pour Gala il y a quelques années. "Maman, c'est une vocation. Mes enfants sont ma vie. Je respire pour eux. Je peux me sacrifier pour eux", avait-elle notamment déclaré, elle qui est également la mère d'Ayrton, 15 ans.

C'est donc sans véritable surprise qu'elles ont pris la pose ensemble ce mardi, en étant très proches. À noter qu'elles sont accompagnées sur ce cliché par 21 (twenty-one), le chien de la famille, lui aussi super looké, et visiblement très en forme. De quoi rassurer les fans de Veronika Loubry et Thylane Blondeau, car pour rappel, à la mi-janvier, cette adorable petite bête avait été hospitalisée après avoir été victime d'une petite détresse cardiaque.

Toute la famille a pleuré

Ce petit spitz souffrait finalement d'une pancréatite, qui a nécessité plusieurs jours de prise en charge, loin de la chaleur de son foyer. Mais depuis, tout va mieux ! Le 1er février dernier, Veronika Loubry avait donné des nouvelles rassurantes à ses fans concernant celui qu'elle appelle son "petit-fils". "Il va mieux. Il se repose. Il est en convalescence. Voilà. Mais il va beaucoup mieux", avait-elle assuré à ses abonnés en leur partageant une petite vidéo de l'animal.

Plus de peur que de mal donc pour la compagne de Gérard Kadoche, qui s'était fait un sang d'encre pour ce membre très important de la famille. "J'ai pleuré trois heures ce matin, toute la famille a pleuré", avait confié la jolie brune au moment du drame sur ses réseaux. Heureusement que tout est rentré dans l'ordre depuis, et que la famille est de nouveau au complet !