"Tu as fait peur à tout le monde !" : Veronika Loubry donne des nouvelles, après l'épreuve qui a "anéanti" sa fille Thylane

Un être vous manque et tout est dépeuplé. Pendant de longues heures, Veronika Loubry et sa fille se sont fait un sang d'encre pour un membre important de la famille. À la mi-janvier, 21, le chien de Thylane Blondeau, a été hospitalisé après avoir été victime d'une petite détresse cardiaque et d'une petite détresse niveau température. Le diagnostic était finalement tombé : une pancréatite qui a nécessité plusieurs jours de prise en charge, loin de la chaleur de son foyer. Mais rassurez-vous, cet adorable spitz se porte de mieux en mieux.

Il est en convalescence

C'est ce que Veronika Loubry a assuré, en tout cas, sur les réseaux sociaux. Le mercredi 1er février 2023, l'ancienne animatrice, et désormais influenceuse, a effectivement partagé une vidéo sur son compte Instagram, dans laquelle elle filme le jeune chien. Son "petit-fils", comme elle l'appelle. "Mais c'est mon petit Twinny, déclare-t-elle, en utilisant le surnom de l'animal. Alors... tu as fait peur à tout le monde ! Tout le monde a cru que tu allais avoir un gros soucis. Oh, mon petit chien, tu te reposes maintenant." Voilà un petit guerrier qui mérite, finalement, de souffler tranquillement sur le lit de sa maîtresse. "Il va mieux, assure Veronika Loubry. Il se repose. Il est en convalescence. Voilà. Mais il va beaucoup mieux."

J'ai pleuré trois heures ce matin

L'état de santé de 21 (twenty-one) avait semé une véritable panique. Subitement très mal en point, le dimanche 15 janvier 2023, le petit chien avait eu droit à la visite d'un médecin-vétérinaire... puis avait du être transféré dans une clinique n'autorisant que deux heures de visites par jour. Or, l'animal ne se nourrissait qu'en présence de sa maîtresse, Thylane Blondeau, "complètement anéantie" par la situation. "Vous savez à quel point ce chien c'est comme mon petit-fils, c'est le fils de ma fille, expliquait Veronika Loubry, très émue face à cette situation alarmante. J'ai pleuré trois heures ce matin, toute la famille a pleuré." Il est aujourd'hui temps de célébrer les bonnes nouvelles !