Véronique Genest : Son fils Sam a perdu 60 kilos grâce à elle

On est toujours plus fort à deux et Sam, le fils de Véronique Genest, l'a bien compris. Comme sa célèbre maman, il avait pris beaucoup de poids et a désormais remis sa vie sur de bons rails. Dans les pages de Gala, le duo prend la pose et fait des confidences.

Amincie de 36 kilos, Véronique Genest (63 ans) est désormais à l'aise dans son corps. Ce changement a aussi encouragé son fils Sam (23 ans, né de son mariage avec le médecin Meyer Bokobza) à suivre son exemple puisqu'il avait également beaucoup grossi. "Mon fils Sam, 1,97 mètre, s'est aussi mis au régime. Il a perdu 60 kilos... C'est sans doute pour ça qu'il a accepté de poser avec moi en photo. (...) En me voyant maigrir, il a dit qu'il s'y mettrait si je perdais 10 kilos. Je les ai perdus très vite. Ensuite, il a donc fixé le seuil à 20 kilos. Et là, quand je l'ai fait, il m'a emboîté le pas. Je suis fière de lui", a-t-elle confié.

De son propre aveu, Sam reconnaît avoir été motivé par la perte de poids de sa maman pour combattre ses propres kilos en trop. "Quand j'ai vu ma mère changer d'alimentation, je m'y suis mis. Je fais tout avec excès : les jeux vidéo, la nourriture... Pour perdre du poids, j'ai dû me battre contre mes habitudes et mon appétit. Je suis resté éveillé des nuits entières, tenaillé par la faim, mais j'ai tenu bon", a-t-il confié en ajoutant vouloir se muscler "et devenir sec".

Le jeune homme étudie actuellement pour devenir game designer et la passion des jeux vidéo lui a permis d'apprendre plusieurs langues grâce aux joueurs en ligne.

Thomas Montet

Les confidences de Véronique Genest et son fils sont à lire dans Gala, dans les kiosques le 1er octobre 2019.