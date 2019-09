Véronique Genest se confie sur son "obésité morbide" : "J'ai perdu 36 kilos"

Interviewée dans l'émission On refait la télé sur RTL, Véronique Genest s'est confiée sur sa récente perte de poids. Le commissaire emblématique de la série Julie Lescaut a perdu pas moins de 36 kilos. Elle raconte : "J'étais en danger, je souffrais... 36 kilos, vous savez ce que c'est ? Vous savez ce que c'est que de porter un sac de 36 kilos ?" Face à Jade et Éric Dussart, l'actrice déclare qu'elle souffrait atrocement de son surpoids et éprouvait de nombreuses douleurs aux "hanches, aux genoux et au coeur".

Elle a failli tout arrêter

Au micro de RTL, Véronique confie même qu'elle a songé à arrêter sa carrière à cause de son "surpoids morbide". Elle révèle que même sur scène, elle ressentait des "difficultés à respirer" mais aussi qu'elle avait tout le temps "très chaud".

Pourtant, cette prise de poids est incompréhensible pour la comédienne de 63 ans : "Je ne comprends pas ce qui a pu m'arriver." Elle poursuit : "J'ai toujours été ronde, mais là je ne sais pas, des problèmes, un blocage, la ménopause." Elle explique ensuite le cercle vicieux qu'entraîne une soudaine prise de poids : "Plus on rentre là-dedans, moins on s'en sort, la déprime s'y met, on n'arrive à rien."

Enfin, elle révèle avoir souhaité stopper sa carrière : "On se déprécie totalement l'image, on pense même à arrêter, parce que je ne supportais plus de me voir, je voulais rester dans ma maison en Corse, faire mon école de théâtre."

Son secret miracle pour perdre du poids

Ses 36 kilos, elle dit les avoir perdus grâce à... l'acupuncture ! Une technique qui a très bien fonctionné pour Véronique, qui a perdu ses kilos en "6 mois". Désormais, l'ancienne partenaire du regretté Mouss Diouf se sent beaucoup mieux et éprouve comme une "renaissance". Enfin, elle peut savourer à nouveau la vie et pratiquer les activités qu'elle aime : "Je cours, je respire, je m'habille comme j'ai envie, je me sens bien !"

L'intégralité de l'interview de Véronique Genest est à retrouver sur le site de RTL.